Reese Witherspoon & Ryan Philippe: Liebes-Comeback nach knapp 20 Jahren?

Bei Instagram postete Ryan ein altes Foto von sich und Reese, kommentierte es mit den Worten: "Wir waren wirklich ein heißes Paar in den 90ern!" Dezent geht anders. Fast scheint es, als würde der Hollywood-Hottie mit großer Geste eine Gefühls-Reunion ins Spiel bringen! Eine neue Mrs. Right hat Ryan trotz vieler Versuche nämlich nie gefunden. Da kann es schon vorkommen, dass man lieber in den rosaroten Rückspiegel schaut als auf die frustrierende Dating-Gegenwart.