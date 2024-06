Regina Halmich: Jetzt packt sie über Stefan Raab aus!

Der große Kampf zwischen der Boxweltmeisterin und dem Moderator wird am 14. September in Düsseldorf stattfinden - und schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren! Vor Kurzem berichtete Regina noch, dass sie seit der Zusage zum Boxkampf nichts mehr von Raab gehört hat. Inzwischen haben sie zwar miteinander telefoniert, doch gesehen, haben sie sich nicht. "Erstens, weil Stefan Angst hat, dass man uns zusammen sieht. Das will er auch auf keinen Fall und zweitens glaube ich, dass ein ganz großes Geheimnis daraus gemacht wird: Wie sieht er aus? Das genießt er", spekuliert die Boxweltmeisterin in der Sendung "Sonntagsfrühstück" auf Antenne Bayern.