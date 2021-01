Reiner Calmund: Bewegende Familien-Beichte

In der Sky-Dokumentation "Meine Geschichte" blickt der Moderator auf sein Leben zurück. Er spricht über seine fantastische Gewichtsabnahme, aber auch über den Kinderwunsch mit seiner Frau Sylvia, der sich auf natürlichem Wege nicht erfüllen wollte.

"Sylvia ist mein aller größter Glücksfall. Sie hat ein riesengroßes Herz, ist lieb zu mir, zur Familie. Aber es gab eine bittere Vorgeschichte: Sie hatte viele Probleme, Fehlgeburten. Wir haben es achtmal mit künstlicher Befruchtung versucht. Die Ärzte haben sich schon Sorgen um Sylvia gemacht", erklärt er traurig.

Doch dann kam die Wende! Das Paar traf im Winterurlaub in Thailand auf die kleine Nisha. "Irgendwann kam die Direktorin vom Waisenhaus und sagte: Immer wenn ihre Frau kommt, läuft die Nisha zu ihr und will zu ihr auf den Arm. Das war etwas Bewegendes", so Calli weiter. Sofort wurde die Idee geboren: Sie wollten Nisha adoptieren.

"Das war unsere beste Entscheidung. Wir haben gesagt: Wenn das nicht klappt, dann bleiben wir als Pflegeeltern in Thailand. Wir werden das Kind nicht mehr im Waisenhaus abgeben. Dann wären wir ausgewandert", erzählt der 72-Jährige. Das war am Ende aber gar nicht nötig. Nun sind sie ein glückliche Familie...

