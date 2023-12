Reinhold Messner: Große Sorge nach rätselhafter Botschaft!

Reinhold Messner versetzt seine Fans in große Sorge! In einem neuen Post zeigt sich der Ausnahme-Bergsteiger nachdenklich auf einem Boot sitzend und in die weite Ferne schauend. Dazu verliert er besorgniserregende Worte: "Ich komme ans Ende, das ist die Realität! Aber ich gehe mit einem guten Gewissen, weil ich weiß, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebevoller Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder war. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und die Menschen zu lieben, die mir viel bedeuten, aber das Wichtigste ist."