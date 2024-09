Renata Lusin: Eiskalt ausgeraubt! "Ich war total geschockt"

Profitänzerin Renata Lusin (37) kann es immer noch nicht glauben. Am Dienstagabend hat sie ihre Tochter gestillt und wurde in einem unaufmerksamen Moment von dreisten Dieben beklaut. Der Schock sitzt immer noch tief, denn in ihrer Tasche hatte sie nicht nur Geld, sondern auch viele wichtige Karten. Wie ärgerlich!