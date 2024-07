Renata Lusin: "So krass!" Ärger wegen Paparazzi-Fotos von Baby Stella

Renata und ihre Ehemann Valentin (37) haben sich dazu entschieden, Stellas Gesicht nicht auf Instagram und im TV zu zeigen. Doch das wird nicht von allen akzeptiert. Bei ihrem alltäglichen Spaziergang kam es zu einem unschönen Vorfall mit einem Fotografen. "So krass! Man denkt an nichts und spaziert mit dem Kinderwagen seinen täglichen Weg und ich sehe nach rechts und sehe, dass uns eine große Kamera einfach dreist fotografiert", berichtet Renata aufgebracht in ihrer Instagram-Story. Sie stellte den Mann sofort zur Rede. "Er sagte: Alle wollen Stellas Gesicht. Ich war erstmal im Schock-Zustand." Trotz ihrer Wut habe die Tänzerin versucht, "einfach freundlich zu kommunizieren und es nett zu erklären."