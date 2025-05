Renata Lusin über Krise mit Valentin: "Koffer gepackt"

Dass es so gematcht hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade sie habe einige Tanzpartner gehabt, bevor sie mit Valentin den Richtigen gefunden habe, betont die "Let's Dance"-Tänzerin im Podcast "Talk mit Thees". Sie habe oft das Gefühl gehabt, dass sie ihren Partnern einiges voraushabe und habe das auch deutlich zum Ausdruck gebracht. "Im Jive als wir Turniertanz gemacht haben, hat er wieder was falsch gemacht, er hat wieder falsch geführt", erinnert sich die junge Mama an einen ihrer männlichen Gegenparts. Da habe sie ihm einfach auf den Fuß getreten. Am nächsten Morgen sei der Anruf der Eltern gekommen. "Ich wusste, es ist vorbei“, so Renata.