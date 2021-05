Renata Lusin & Valentin Lusin: Traurige Ehebeichte nach "Let's Dance"

Auch wenn Renata und Valentin Lusin ein absolutes Traumpaar sind, haben sie sich in den vergangen "Let's Dance"-Wochen ein wenig aus den Augen verloren. So haben sie sogar ihren eigenen Hochzeitstag vergessen. Bei "Guten Morgen Deutschland" erklärte Renata jetzt: "Die letzten Wochen haben wir aber fast gar nicht miteinander gesprochen, weil wir so im Tunnel waren. Gestern hatten wir siebten Hochzeitstag und hatten das total vergessen." Oh je! Doch Renata hatte prompt einen "Plan B" parat! So veröffentlichte sie via "Instagram" eine Reihe von Hochzeitsbildern mit ihrem Valentin, zu denen sie kommentierte: "Mit dir die Welt zu entdecken und so viel zu erleben, ist der Wahnsinn! Mein größtes Glück ist, mit dir einzuschlafen und aufzuwachen! Du bist nicht nur der beste Ehemann der Welt, sondern auch der beste Freund und Liebhaber." Ehrliche Worte, die zeigen: Renata und Valentin sind immer noch so glücklich miteinander wie am ersten Tag.