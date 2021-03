Renata & Valentin Lusin: Ehe-Zoff nach den Nackt-Fotos?

"Als die Anfrage von dem 'Playboy' kam, habe ich erstmal gedacht: Oh oh, wie reagiert mein Mann?", gibt Renata im Interview mit Sender RTL zu. Und auch Valentin musste sich anfangs an den Gedanken gewöhnen, dass jetzt ganz Deutschland seine Frau nackt sehen kann. "Ich habe mir im ersten Moment schon so gedacht: Ohje..", so der Tänzer.

Doch die Zweifel waren schnell verflogen. "Ich habe dann direkt das Feuer in ihren Augen gesehen. Sie hat direkt mit einem 'Ja' reagiert und war total freudig. Für mich war dann auch direkt klar, das ist ihre Entscheidung."