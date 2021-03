Seit Beginn 2019 ist Rúrik Gíslason mit seiner Freundin glücklich. Die Frau, die den schönen Isländer um den Finger wickeln konnte, ist das brasilianische Model Nathalia Soliani. Die exotische Schönheit stammt aus Rio de Janeiro, wo Rúrik Gíslason bereits im Winter 2018 mehrfach gesichtet wurde. Am Valentinstag 2019 machten der Isländer und die Brasilianerin ihre Liebe mit einem Pärchenfoto auf Instagram öffentlich und sind seither unzertrennlich. Ob beim Reisen, auf Hochzeitsparty oder in der Natur, mit seiner hübschen Freundin an der Seite wirkt Rúrik Gíslason gleich noch eine Nummer attraktiver. Soooo schön muss Liebe sein...