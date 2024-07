Renauld White: Das US-Model ist tot

Es ist ein trauriger Tag für die Modewelt. Renauld White, der sich als Model und Seifenoper-Star einen Namen gemacht hat, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Sein langjähriger Freund Jeffrey Banks bestätigt die traurige Nachricht im Gespräch mit dem Magazin "Women's Wear Daily". White soll in einem Hospiz in Manhattan gestorben sein. Weitere Informationen zur Todesursache gibt es bisher nicht. Die Beerdigung wird am 12. Juli in New Jersey (USA) stattfinden.