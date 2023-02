René Casselly & Kathrin Menzinger: "Da ist etwas ganz Besonderes zwischen ihr und mir."

Vier Jahre tanzte der Cousin von Schlagersänger Ramon Roselly mit der Akrobatin durchs Leben. Ihre gemeinsame Leidenschaft: der Zirkus und die Pflege seiner in die Jahre gekommenen Tiere in einer Auffangstation in Ungarn. Doch mit Renés Sieg verschoben sich auch seine Prioritäten: Pressetermine, öffentlicher Rummel um seine Person, "Let’s Dance"-Tour und wenig Zweisamkeit. Von jetzt auf gleich stand sein ganzes Leben Kopf! Eine Zerreißprobe für die Liebe. Quincy, die wie er auch aus einer Zirkusfamilie stammt, soll außerdem von Anfang an gegen Renés Teilnahme an der Tanzshow gewesen sein. Ahnte sie, was bei einem Sieg auf ihn zukommen würde – und was das für ihre Beziehung bedeuten würde?