Ricarda Lang: Heimliche Hochzeit! Diesen Mann liebt die Politikerin

Der promovierte Mathematiker Florian Wilsch war, wie sollte es auch anders sein, selbst ehemals Sprecher der Grünen Jugend in Bayern. Die beiden führen eine Fernbeziehung. Er lehrte an der Uni Hannover Zahlentheorie und lineare Algebra und ist heute als Postdoktorand an der Universität Göttingen tätig. Sie sitzt für den Bundestag in Berlin. Für ihre Liebe pendeln sie zwischen Hannover und Berlin.

Die deutsche Politikerin hat auch schon ihren Ehering ausgesucht – und trägt ihn bereits voller Stolz. Dahinter steckt eine romantische Geste. "Es ist einer der beiden Eheringe der Urgroßeltern meines Verlobten. Die fanden wir so schön, auch wegen ihrer langen Tradition, dass wir entschieden haben, sie zu behalten", so die Grünenvorsitzende.

Ricarda Lang liebt zwar auch Frauen, hat sich aber bewusst für ihren Mathe-Doc entschieden, weil sie sich eine Familiengründung mit ihm in der Zukunft durchaus vorstellen kann. Denn früher oder später rechnet sie mit einem Abschied aus der aktiven Politik. Sie weiß: "So glücklich ich mit dem bin, was ich gerade mache: Es ist ein Job auf Zeit, und das ist gut so."