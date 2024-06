Ricarda Raatz: So verrückt ging es bei "Reality Queens" zu!

"Der Grund, warum ich unbedingt mitmachen wollte, war einerseits, weil ich endlich mal ein Format ohne jemanden an meiner Seite machen wollte", erklärt Ricarda. Sie wolle den Leuten und auch sich selbst beweisen, dass sie alleine stärker sei als mit einem Mann, der sie immer herunterzieht und anschreit: "Der andere Grund ist, weil ich selber privat gerne reise und Backpacking mache. Ich war zum Beispiel in Sri Lanka oder Thailand und liebe es im Dschungel oder generell in der Natur."

Der "Mann" sei hierbei übrigens keine Anspielung auf ihren aktuellen Partner Marcell. Dieser hat laut Ricarda nämlich mit dem Reality-TV nichts zu tun: "Er hat einen normalen Job und sagt zu mir: 'Schatz, mach du deinen Job und ich meinen. Ich werde dich bei allem unterstützen und immer für dich da sein, aber bitte komm heile wieder und denk immer an mich.'"

Ricarda enthüllt, dass sie ihren Freund sehr vermisst hätte, aber "Reality Queens" einfach ein Format wäre, welches sie nicht verpassen konnte. Denn, Ricarda ist sich sicher, dass sie im Dschungel eine neue Seite an sich erkennen würde: "[Ich werde] sehen, wie stark ich bin oder ich komme an meine Grenzen." Sie würde es weiterführend auch einfach lieben, Abenteuer zu erleben und sei deshalb im Dschungel "gut aufgehoben".

Ihr Plan zum Sieg? "Verstell dich nicht, bleib immer komisch …. Das war jetzt meine sechste Show und ich sage euch ehrlich, ich hätte das selber niemals gedacht. Am Anfang habe ich auch viel Kritik einstecken müssen und versucht mich zu erklären, aber dann dachte ich mir: 'Wieso muss ich anderen gefallen? Letztendlich kann man es doch nicht jedem recht machen, oder?' Ich bin halt, wie ich bin, die Ricky, die verpeilt ist, abenteuerlustig, spontan, mit der man Playstation spielen oder auch mal ein Bier zischen kann und einfach so sein kann, wie man will", erklärt die 31-Jährige. Mittlerweile sei sie an einem Punkt angekommen, wo sie sage, dass die Leute sich einfach ihr eigenes Bild machen müssen: "Entweder mag man mich oder nicht. Ich bin genau wie du und du bist wie ich, egal wo man herkommt, was man beruflich macht. Ich vergleiche niemanden und das ist auch gut so."

Falls Ricarda am Ende der Staffel als Siegerin hervorgehen sollte, hätte die 31-Jährige auch schon eine Idee, was sie mit dem Preisgeld anfangen wollen würde: "Mit 50.000 € würde ich gerne, wenn es geht, einen Kredit aufnehmen, um ein Haus mit meinem Freund zu kaufen. Und meiner Familie würde ich etwas geben, ansonsten bin ich wunschlos glücklich."

In Hinblick auf die Show verspricht sie: "Die Zuschauer können sich auf ein Abenteuer freuen, mit sehr viel Drama und Emotionen. Ich bin wirklich nicht zimperlich, aber das war das krasseste Format, was ich jemals gemacht habe. Ein Format nur mit Frauen muss ich noch mehr sagen? Es wird aber auch lustig und spannend … und vor allem nicht langweilig, es ist einfach mal was Neues, was man noch nicht kennt."

Die aktuelle Staffel "Reality Queens - auf High Heels durch den Dschungel" läuft momentan auf RTL+. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Insgesamt sind neun Episoden geplant.