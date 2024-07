Riccardo Simonetti im absoluten Glück: Kurz vor der Hochzeit gibt er ein zuckersüßes Update

Rein optisch ist Riccardo längst in Hochzeitslaune, trägt schon jetzt am liebsten Weiß: "Ich will nur noch weiße Looks tragen", lacht er. "Und weil ich mich am großen Tag gar nicht so oft umziehen kann, wie ich will, werde ich einfach den ganzen Sommer weiße Wedding-Outfits tragen!". Als bekennendes Fashion-Victim hat Riccardo den Style für den großen Tag natürlich bereits ausgesucht: "Mein Hochzeits-Look wird von Kaviar Gauche angefertigt, und die Ringe werden von meiner Freundin Leo Mathild entworfen", so Ricci. "Ich finde das sehr persönlich und ich liebe ihren Schmuck. Ich finde es einfach schön, wenn das eine Freundin macht".