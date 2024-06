Riccardo Simonetti: Kurz vor der Hochzeit verkündet er die süßen Nachrichten

Mittlerweile hat Riccardo sich bereits in die Hochzeitsvorbereitung gestützt, schließlich will er seinem Steven noch in diesem Jahr auf Mallorca das Jawort geben. Bei dem "EM Kneipenquiz" im ARD gibt der 31-Jährige jetzt auch schon einige Details zur Hochzeit bekannt. "Ich freue mich sehr auf die Hochzeit, aber noch mehr freue ich mich auf die Ehe", enthüllt Riccardo und erklärt, dass er das auch "eigentlich total genießen" würde. So habe er keinen Hochzeitsplaner, sondern würde das Event ganz alleine planen: "Und bisher genieße ich das total!"

Das wichtigste Thema bei der Hochzeit sei für ihn, wie er bereits im Interview mit "Bunte" vor wenigen Wochen enthüllte, sein Outfit: "Bei mir in der Familie gibt es viele Bräute, die ihre Hochzeitsfotos anschauen und sagen: 'Oh Gott, das würde ich heute nie wieder anziehen.'" Deshalb würde er bei seinem Hochzeits-Outfit, welches "weder ein Brautkleid noch ein normaler Anzug" werden soll, auf etwas Zeitloses setzen: "Ich will mein Outfit noch in dreißig Jahren anschauen und sagen: 'Wow, das ist schön.' Und vielleicht kann ich es sogar zu einem anderen Anlass noch einmal anziehen, wer weiß."

