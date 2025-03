Richard Chamberlain: Todesursache bekannt! Daran starb die Schauspiel-Legende

Geboren am 31. März 1934 in Los Angeles, studierte Chamberlain zunächst Kunst, bevor er zur Schauspielerei fand. Seinen ersten Durchbruch feierte er 1961 als Dr. Kildare in der gleichnamigen Arztserie – eine Rolle, die ihn nicht nur zum Star, sondern auch zum absoluten Liebling der Frauen machte.

In den folgenden Jahrzehnten glänzte er in internationalen Erfolgsproduktionen wie "Shōgun", "Die drei Musketiere" und dem Action-Blockbuster "Flammendes Inferno". Drei Golden Globes durfte er im Laufe seiner Karriere mit nach Hause nehmen.