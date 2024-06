Richard Lugner: Im Krankenhaus kurz nach der Hochzeit!

Offenbar hatte der Österreicher so starke Rückenschmerzen, dass er den Notarzt rufen musste - und das bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Die Schmerzen fingen an, als er vor seiner Hochzeit Sport machte. "Danach haben mich Masseure schlecht behandelt und zuletzt ein Osteopath. Der hat mich so auf den Kopf gestellt, dass vermutlich ein Wirbel angeknackst ist", sagt Richard Lugner gegenüber "Bild".