Richard "Mörtel" Lugner: Der Österreicher ist tot

Zuletzt hatte Richard Lugner immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Erst im Juli musste er sich einer Operation am Herzen unterziehen. Vor wenigen Tagen lag er sogar noch im Krankenhaus, wurde aber am Wochenende wieder entlassen. "Es geht im wieder gut", sagte seine Ehefrau Simone noch bei "oe24". "Mit der Infusion ging es ihm gleich wieder erheblich besser. Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist", erklärte sie weiter.

Doch Richard Lugner hat sich trotzdem schon auf den Ernstfall vorbereitet, wie er vor Kurzem in einem Interview mit "Krone" verraten hat: Er erzählte, dass er für seinen Tod schon "alles geregelt" habe. Offenbar habe er seinen Grabstein sogar schon bestellt. Richards Wunsch war es, auf dem Grinzinger Friedhof begraben zu werden.

Der österreichische Unternehmer war vor allem bekannt für seine Auftritte auf den Wiener Opernbällen und seine ausgefallenen Spitznamen für seine Freundinnen. Erst Anfang Juni hatte der Unternehmer Ehefrau Simone "Bienchen" geheiratet.