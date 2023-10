Richard Roundtree: Der Schauspieler ist tot

In Hollywood war er ein gefeierter Star, nun trauern die Fans um das Film-Idol. Die traurige Todesnachricht bestätigte das Management von Richard Roundtree gegenüber "Deadline". "Seine bahnbrechende Karriere veränderte das Gesicht der Unterhaltungsbranche rund um den Globus, und sein bleibendes Vermächtnis wird für kommende Generationen spürbar sein. Unsere Herzen sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen", heißt es in dem offiziellen Statement. Der Schauspieler kämpfte zum zweiten Mal gegen den Krebs an. 1993 wurde bei ihm Brustkrebs diagnostiziert, den er zum Glück besiegt hat. Zuletzt erkrankte er an Bauchspeicheldrüsenkrebs - doch diesen Kampf hat er leider verloren.