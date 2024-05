Rick Kavanian: Nach 22 Jahren! Er spricht über ein Comeback der "Bullyparade"

Rick Kavanian (53) hat schon Dinosaurier Rex in "Toy Story 3" oder Zebra Marty in "Madagaskar 2" seine Stimme geliehen. Nun spricht er den große Fantasie-Freund Blue im neuen Film von John Krasinksi "Imaginäre Freunde. Gereizt hat ihn daran vor allem eins: "Ich wollte mal wissen, wie das so ist mit einem imaginären Freund. Und Blue ins Herz zu schließen, hat keine 10 Sekunden gedauert." Wie er nämlich weiter erzählt, hatte er selber keine imaginären Freunde als Kind. "Ich muss gestehen, ich habe erst über den Film gelernt, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt", so Rick im Interview.