Rihanna: Sie lüftet Baby-Geheimnis bei Met-Gala

Aber nicht nur als Schwangere, auch in ihrer Rolle als Mama geht Rihanna vollkommen auf. Am 13. Mai 2022 wurden sie und ihr Freund A$AP Rocky zum ersten Mal Eltern des kleinen RZA. "Er ist so magisch. Er liebt Musik. Er liebt Melodien. Er liebt Bücher. Er liebt Wasser. Baden, Schwimmen, Pool, Strand, einfach alles", schwärmte die Musikerin vor einiger Zeit im Interview mit "Harper's Bazaar".