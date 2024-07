Rihanna: So vermarktet sie ihre Kinder

Diese beiden Promi-Sprößlinge stecken zwar noch in den Windeln, scheffeln aber schon reichlich Kohle aufs Familienkonto! Denn für Mama Rihanna (36) und Papa ASAP Rocky (35) sind RZA (2) und Riot (10 Monate) viel zu süß, um sie nicht der ganzen Welt zu präsentieren – natürlich gegen Bezahlung. Schon mit wenigen Monaten schaffte es Söhnchen RZA nicht nur aufs "Vogue"-Cover, er strahlte außerdem auch in Papas "Beats by Dr. Dre"- Clip von einer Windel-Packung und hatte einen Gast-Auftritt in Mama RiRis Savage X Fenty-Kampagne für Still-BHs.