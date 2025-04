Roaya Soraya: Klartext! Zerbricht ihre Freundschaft zu Dilara Kruse endgültig?

"Ich war tatsächlich sehr überrascht was vor Ort passiert ist, weil ich sie so nie erlebt habe vorher", so Roaya Soraya über ihre Freundin Dilara Kruse. Während Kruse mittlerweile abstreitet, dass beide enge Freunde waren, gab Roaya im Interview zu, dass ihr die Freundschaft zu Dilara etwas bedeutet hat. Die beiden Frauen kannten sich bereits drei Jahre lang durch einen engen, gemeinsamen Freundeskreis – umso trauriger, dass die Freundschaft zerbrochen zu sein scheint.

Was viele Zuschauer nicht wussten: Laut Roaya ging die Teilnahme an der "Couple Challenge" ursprünglich von Dilara aus. "Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit ihr reingehe", erzählt sie im Interview. Umso widersprüchlicher wirkt es, dass Dilara immer wieder betonte, dass sie die Challenge nur Roaya zu Liebe angetreten sei. Roaya macht deutlich, dass sie aus dieser Erfahrung gelernt hat. Ihr wichtigstes Learning? "Man muss halt ganz klare Grenzen setzen und ziehen!" In Zukunft wolle sie sich mehr auf sich selbst verlassen und sich nicht mehr für andere verbiegen.