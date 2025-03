Dilara Kruse vs. Roaya Soraya: Freundschafts-Aus nach "Couple Challenge" – das spricht dafür!

In ihrer Instagram-Story gibt Roaya nun Hinweise darauf, dass sie inzwischen nicht mehr ganz so gut mit Dilara klarkommt. "Das ist gerade mal die erste Folge, und ich kann’s wirklich nicht in Worte fassen, ehrlich", erklärt sie dort. Aber was genau ist eigentlich vorgefallen? Beim erneuten Anschauen der ersten Folge fällt der 35-Jährigen während der Vorstellung ihres Teams etwas auf: Dilara scheint ihr Name entfallen zu sein! "Ich bin Dilara Kruse, du bist Dings", lauten die Worte der Frau des Ex-Nationalspielers Max Kruse. Roaya ist von diesen Aussagen über sie schockiert – vergisst man einfach so den Namen einer guten Freundin?