Robbie Williams & Ayda Field: Überraschende Sex-Beichte

Drogen, Alkohol, Parties und Sex-Eskapaden - Robbie ließ in seiner Karriere nichts aus. Die Liste seiner Verflossenen ist lang. Sehr lang. U.a. soll der Popstar mit wie und Rachel Hunter geschlafen haben.

Intime Details über Robbies Affären

Über seine Affäre mit sagte er mal auf einem Konzert: "Sie fand mich attraktiv. Am Ende wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Da habe ich meinen Penis ausgepackt." Vor seinem ersten Date mit seiner jetzigen Frau Ayda schlief er völlig zugedröhnt mit seiner Dealerin. "Sie kam früher am Tag vorbei und hat mir all diese Pillen gebracht - Morphium, Adderall, Vicodin und noch so Zeug. Ich hatte also Sex mit der Dealerin und nahm eine Handvoll Pillen", beichtete er in seinem Buch "Reveal".

Robbie Williams & Ayda Fields: Dieser Job zerstört ihre Ehe!

"Wir sehen ständig jemanden, mit dem Rob schon im Bett war"

Doch seine Ehefrau Ayda nimmt Robbies wilde Zeit mit Humor. "Jedes Mal, wenn wir den Fernseher einschalten – vor allem in England – sehen wir jemanden, mit dem Rob im Bett war", scherzte sie jetzt im Interview mit der Zeitung "Sydney Herald Morning". "Rob hat mit vielen Leuten geschlafen, aber es stört mich nicht. Es gehört zu seiner Vergangenheit und ich habe ihn erst danach kennengelernt." Sie ging sogar noch einen Schritt weiter. "Rob hat mit vielen Leuten geschlafen, aber es stört mich nicht. Es gehört zu seiner Vergangenheit und ich habe ihn erst danach kennengelernt."

Heute ist von dem Bad Boy nicht mehr viel übrig. Seit acht Jahren sind Robbie und Ayda glücklich verheiratet, haben die drei gemeinsame Kinder Theodora (6), Charlton (4) und Colette Robbie (zwei Monate). Robbie scheint endlich angekommen zu sein.