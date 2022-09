Robert Cormier: Der Serien-Star stirbt mit 33 Jahren!

Robert ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Was die Todesursache war? Der Serien-Star stürzte so schwer, dass er in einem Krankenhaus in Ontario seinen Verletzungen erlag. Das bestätigt seine Schwester Stephanie gegenüber dem amerikanischen Portal "The Hollywood Reporter". Robert hinterlässt seine Eltern Robert und Lisa, seine Schwestern Brittany, Krystal und Stephanie und seine Großmutter Joanne.