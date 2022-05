Robert Habeck: Ehekrise! Seine Frau spricht schon von der Trennung

Nahe der dänischen Grenze wurden sie sesshaft und lebten ihren Traum. Als Schriftstellerpaar machten sie sich schnell einen Namen, veröffentlichten viele Bücher.

Doch der gemeinsame Lebensentwurf erlitt einen empfindlichen Bruch, als Robert Habeck sich 2002 entschied in die Politik zu gehen. Damals ahnte keiner der beiden, wie erfolgreich seine Polit-Karriere verlaufen würde. Für die gemeinsame Leidenschaft blieb immer weniger Zeit.

Auch die Kinder mussten immer häufiger auf Papa Robert verzichten. Doch Andrea hielt ihm stets den Rücken frei und kümmerte sich aufopferungsvoll um die Familie. Mittlerweile sind die Kinder aus dem Haus – und Robert in Berlin. Für die Schriftstellerin ist diese neue Einsamkeit nur schwer zu ertragen. Als letztes Jahr ihr jüngster Sohn auszog, fiel sie in ein Loch. Von ihrem Mann konnte sie nur wenig Unterstützung erwarten. "Es stellte sich heraus, dass es schwierig war, Robert in Berlin zu treffen," klagt sie in einem Interview laut "Das Neue". Ihr Mann ist als Krisen-Manager gefragter denn je. Dabei gibt es auch im Privaten, Krisen zu meistern. Angesprochen auf ihr Umfeld, erwähnt Andrea vielsagend: "Alle trennen sich. Ich bin die letzte Nicht getrennte in meinem Bekanntenkreis."

Ein Wink mit dem Zaunpfahl? Robert Habeck wäre gut beraten, seine Frau in dieser Lebenskrise nicht allein zu lassen. Denn was bringt die tollste Karriere, wenn man seine Erfolge nicht teilen kann?