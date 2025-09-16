Robert Redford ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt

In den 1970er-Jahren galt Redford als einer der größten Stars seiner Zeit. Mit seiner charismatischen Ausstrahlung, dem blonden Schopf und seinem unverwechselbaren Lächeln wurde er zum Publikumsliebling. Doch Redford war weit mehr als nur ein Leinwandheld: Mit seinem Engagement für den Umweltschutz, seiner kritischen Haltung gegenüber dem Hollywood-Establishment und der Gründung des Sundance Institute setzte er Maßstäbe – und gab dem Independent-Kino eine Plattform, die bis heute wirkt.