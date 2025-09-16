Robert Redford ist tot: Das ist über die Todesursache bekannt
Hollywood trauert um eine Legende: Robert Redford ist mit 89 Jahren gestorben. Über die Todesursache gibt es bislang nur wenige Informationen.
Robert Redford wurde 89 Jahre alt.
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Hollywood hat eine seiner größten Ikonen verloren: Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Schauspieler und Regisseur starb nach Angaben seiner Sprecherin friedlich im Schlaf in seinem Haus in Utah. Eine konkrete Todesursache wurde bislang nicht genannt.
In den 1970er-Jahren galt Redford als einer der größten Stars seiner Zeit. Mit seiner charismatischen Ausstrahlung, dem blonden Schopf und seinem unverwechselbaren Lächeln wurde er zum Publikumsliebling. Doch Redford war weit mehr als nur ein Leinwandheld: Mit seinem Engagement für den Umweltschutz, seiner kritischen Haltung gegenüber dem Hollywood-Establishment und der Gründung des Sundance Institute setzte er Maßstäbe – und gab dem Independent-Kino eine Plattform, die bis heute wirkt.
Sein Tod markiert das Ende einer Ära. Redford hinterlässt nicht nur ein beeindruckendes künstlerisches Erbe, sondern auch das Bild eines Künstlers, der seine Popularität nutzte, um über den Tellerrand hinauszublicken und neue Wege für nachfolgende Generationen zu ebnen.
Mehr dazu in Kürze …