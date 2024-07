Robert Towne: Der Oscarpreisträger ist tot

Robert Towne, der 1934 in Kalifornien das Licht der Welt erblickte, interessierte sich schon früh für die Schauspielerei. Doch sein Herz schlug vor allen Dingen für Drehbücher. Im Laufe seiner Karriere schrieb er viele davon, beispielsweise für die ersten beiden "Mission Impossible"-Filme. Für "Chinatown" gewann er sogar einen Oscar!

Auch sein Hund wurde einst für das beste Drehbuch nominiert. Wie es dazu kam? Towne arbeitete jahrelang an dem Drehbuch für "Greystoke - Die Legende von Tarzan, Herr der Affen" mit. Doch die Filmproduktion machte ihn so wütend, dass er seinen Namen im Vorspann einfach durch den seines Hundes ersetzte: Vazak. Als erster Hund in der Geschichte der Oscar-Verleihung wurde dieser dann für einen der begehrten Preise nominiert. Eine Geschichte, die vielen Fans und Schauspielkollegen noch in Erinnerung geblieben sein dürfte!