Rocco Stark: Vor fünf Tagen sprach er noch von Liebe

Es war eine echte Schock-Nachricht für die Fans. und seine Frau Nathalie haben sich nach nur sechs Monaten Ehe getrennt.

Rocco Stark & Nathalie: Sie haben sich getrennt

Rocco Stark: Er sprach von Liebe

Besonders überraschend kommt die Nachricht wohl nach dem Auftritt von Rocco Stark bei "Ich bin ein Star holt mich hier raus - Die Stunde danach". Am 23. Januar war er dort Gast. Und er trug nicht nur noch seinen Ehering, sondern sprach auch noch von Liebe. Die habe er ja nach dem Dschungel gefunden - meinte er damit Nathalie?

Auf die Frage, wie sich und er mittlerweile verstehen, erklärte er: "Wir haben ja beide neue Partner, aber wir haben beide miteinander zu tun, wir kommunizieren und telefonieren. [...] Alles im grünen Bereich!" Auch bei Nathalie und ihm?

Nur fünf Tage später jedenfalls gab der -Star die Trennung bekannt!

Rocco Stark: Was ist passiert?

"Dieses Kapitel geht leider nicht so aus wie ich es mir gewünscht habe. Mein Wunsch war es das wir zusammen alt werden. Bis das der Tod uns scheidet eben. Nur wird es leider so nicht enden", schrieb Rocco Stark erst am Sonntag bei . Was genau zu dem Liebes-Aus geführt hat und WANN genau die Trennung stattgefunden hat, behält er aber für sich. Zumindest bis jetzt...