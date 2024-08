Rochus Bassauer: Der "Traumschiff"-Autor ist tot!

Rochus Bassauer starb bereits am 29. Juli 2023 nach kurzer Krankheit, wie seine Witwe Astrid Meyer-Gossler (78) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Trauerfeier soll am 23. August auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf stattfinden.

Mit ihm verliert die deutsche Fernsehlandschaft einen ihrer talentiertesten Geschichtenerzähler. Bassauer blickt auf eine Jahrzehnte lange Karriere zurück, in denen er als Drehbuchautor und Produzent tätig war. Unter anderem produzierte er in den 1980er-Jahren 20 Folgen der Anwaltsserie "Liebling Kreuzberg" mit Manfred Krug in der Hauptrolle. Neben seiner Arbeit für "Das Traumschiff" und "Rosamunde Pilcher" verlieh er auch der Kultserie "Adelheid und ihre Mörder“ ihren besonderen Charme und trug maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. Wie die Familie in einem Nachruf schreibt, hat Bassauer "mit Humor und seinem Gespür für unvergessliche Charaktere und gute Geschichten" den Fernsehzuschauern viel Freude bereitet.

