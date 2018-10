Real-Life-Ken: Festnahme wegen seinem Aussehen!

Reddit this

Er hat sich unzählige Male unters Messer gelegt – das Ziel: Rodrigo Alves will einfach so aussehen wie Barbies Freund Ken. Dabei riskierte er schon oft seine Gesundheit – schlimm hatte es vor allem damals seine Nase getroffen.

Es gibt aber noch ein anderes Problem: Real-Life-Ken hat Probleme, in andere Länder einzureisen. Der Grund: Da er sein Aussehen immer wieder verändert, stimmt das Foto im Pass nicht mehr überein. In Berlin bekam er deshalb sogar Probleme mit der Polizei – er soll sogar verhaftet worden sein.

In Berlin klickten die Handschellen

Rodrigo Alves soll auf dem Gendarmenmarkt gewesen sein, berichtet er in einer -Story. Dort sei er in eine Ausweiskontrolle geraten – die Polizisten waren verwirrt, weil das Bild im Dokument einfach gar nichts mit seinem Aussehen zu tun habe. Dann klickten plötzlich die Handschellen.

„Ich habe in der Vergangenheit viele Probleme mit meinem Pass gehabt, zum Beispiel auf Reisen nach Dubai und Indien. Das wollten wir in dieser Show verdeutlichen“, erklärte er in der „Bild“-Zeitung.