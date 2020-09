Roland Kaiser: Aus und vorbei!

Roland muss seine geplante "Alles oder Dich"-Herbst-Tournee verschieben. "So sehr ich mir für Euch alle sowie mein gesamtes Team, Band und Crew gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für die zuständigen Behörden leider keine Option", erklärt er in einem langen Statement auf Instagram.