Roland Kaiser: Auszeit vorbei – schmeißt er jetzt hin?

Am 26. Mai war seine monatelange Auszeit vorbei. In Bad Segeberg startete der Sänger seine Jubiläumstournee "50 Jahre – 50 Hits". Nach der privaten Reise seines Lebens – auf einem Kreuzfahrtschiff einmal um die ganze Welt – steht er wieder auf der Bühne. Die große Angst der Fans: Verabschiedet Roland sich bald für immer? Hat die Auszeit ihm klargemacht, dass er seine verbleibende Zeit nur noch mit den Menschen verbringen will, die er über alles liebt: mit seiner Familie? Zu verstehen wäre es nach einem halben Jahrhundert Karriere.