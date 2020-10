Roland Kaiser: Er muss aufgeben!

Seit über 40 Jahren steht Roland Kaiser erfolgreich auf der Bühne. Ein Leben ohne die Musik wäre für die Schlager-Ikone undenkbar: „Ich habe Freude an dem, was ich tue. Und das beflügelt mich.“ Selbst als der Entertainer vor zehn Jahren wegen seiner schweren Lungenkrankheit aufhören musste, zog es ihn später wieder zurück ins Rampenlicht. Es schien damals so, als könne den Vollblutmusiker nichts aufhalten.

Doch nun zwingt ihn eine andere Krankheit in die Knie – und er muss aufgeben! Schweren Herzens gibt Roland Kaiser jetzt bekannt, dass seine große „Alles oder Dich“-Tournee nicht planmäßig stattfinden kann. Der Grund: die Corona-Pandemie.

Roland Kaiser will schnell wieder auf die Bühne

Im Internet schreibt Kaiser dazu: „Liebe Freunde, so sehr ich es mir für euch alle sowie meinem gesamten Team, der Band und Crew gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für die zuständigen Behörden keine Option.“ Seit März muss der Sänger seine Auftritte immer wieder verschieben – zum zweiten Mal in seiner Karriere.