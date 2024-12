Roland Kaiser: Jetzt gibt er endlich sein großes Tour-Finale bekannt

Die Open-Air-Tour 2025 von Roland Kaiser umfasst insgesamt zwölf Termine in Deutschland und Österreich. Los geht es am 27. Juni in Meppen, gefolgt von einem Konzert am 28. Juni in Mönchengladbach. Anfang Juli stehen gleich zwei Auftritte in Rostock am 4. und 5. Juli auf dem Programm. Am 10. Juli gastiert der Schlagerstar in Fulda, bevor es am 11. Juli nach Schweinfurt und am 12. Juli nach Erfurt weitergeht. Am 15. Juli gibt Roland Kaiser ein Konzert in Mörbisch am See, ehe die Tour am 1. August in Magdeburg und am 2. sowie 3. August mit zwei Shows in Schwarzenberg fortgesetzt wird. Den krönenden Abschluss bildet das große Finale am 16. August in der Waldbühne Berlin.