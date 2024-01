Roland Kaiser: Liebes-Geständnis unter Tränen

Damals machte der Sänger seiner langjährigen Freundin sogar vor Publikum ein Liebes-Geständnis. Kaum jemand ahnte, wie nah sie sich wirklich stehen. Und Mary, die seit vielen Jahren offiziell Single ist, konnte ihr Glück kaum fassen. Die Überraschung war perfekt! Unter Tränen nahm sie ihren Roland in die Arme. "Liebe Mary, für mich bist du keine Künstlerin, die tut, was sie kann. Du bist eine Künstlerin, die kann, was sie tut. Ich hätte dich gerne viel früher kennengelernt, und obendrein gehörst du zu den Menschen, die die Welt ein bisschen schöner machen. Einfach deswegen, weil es sie gibt", gestand Roland Kaiser in der Sendung "Die große Schlager-Überraschung".

Seine Maria, wie Roland Kaiser die Sängerin immer nennt, macht seine Welt offenbarschöner – und das schon so lange. Seit rund 45 Jahren kennen sich die Schlagerstars. Immer wieder hat Roland Kaiser, obwohl er seit 1996 mit seiner Silvia (58) verheiratet ist, leidenschaftlich von Mary Roos geschwärmt: "Sie ist ein Vollweib. Sie hat eine unglaubliche Portion Humor. Ein großes Maß an erotischer Ausstrahlung, und sie war obendrein, so wie ich das beurteilen kann, eine gute Mutter", sagte er einmal in einem Interview. Wählt man solch zärtliche Worte nur für eine Freundin? Auffällig ist auch, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen, wenn sie sich sehen. Sie strahlen einander an, umarmen sich herzlich und kommen sich dabei immer wieder gefährlich nahe. In Kaisers Hit "Manchmal möchte ich schon mit dir" von 1982 sang er sogar: "Manchmal möcht ich so gern mir dir. Doch ich weiß, wir würden viel zu viel riskieren. Du verlierst den Mann, ich verlier den Freund." Waren seine Worte damals eine heimliche Botschaft an seine Maria? Es wäre möglich...

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!