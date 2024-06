Roland Kaiser: Rührend! Tochter Annalena erweist ihm die größte Ehre

Seitdem der Schlagerstar und seine Tochter ihre eigene Managementfirma gründeten, tritt das Vater-Tochter-Duo immer wieder gemeinsam auf. Sie sind unzertrennlich!

Auf Instagram veröffent­lichte Annalena jetzt ein Video von sich und ­Papa Roland und schrieb ­dazu: "Wenn er mir nicht so ­viele Komplimente macht wie Papa, dann will ich ihn nicht." Ihr ­­Zukünftiger muss also genauso charmant sein wie ihr ­Vater. Außerdem solle der Traummann authentisch, zuverlässig und optimistisch sein. Eben all das mitbringen, das die junge Frau an ihrem Vater so schätzt. "Diese Eigenschaften wünsche ich mir auch in meinem Partner", erzählt sie. Ob Annalena diesen Mann in naher Zukunft finden wird? – Falls nicht, hat sie mit ihrem Vater immerhin eine starke Schulter zum Anlehnen.