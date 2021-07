Roland Kaiser: Schlimme Vorwürfe - Diese Worte tun ihm einfach nur weh

"Wir waren die letzten vier Jahre immer dabei! Nun klappt es einfach gesundheitlich nicht mehr und wir bekommen einfach nicht das Geld zurück! Lediglich das Angebot über einen Eventim Gutschein! Das finde ich absolut frech" sowie "So ein Affentheater" sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem jüngsten "Instagram"-Post von Roland finden lassen, in dem der über die "Kaisermania"-Tour informiert. Fiese Worte, die an dem Sänger sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich ist Roland dafür bekannt, dass für ihn das Wohl seiner Fans an erster Stelle steht. Wie der Schlagerstar mit den Vorwürfen umgeht? Unklar! Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...