Roland Kaiser: Seine Familientragödie lässt ihn nicht los

Am 10. Mai 1952 wurde der Sänger als Ronald Keilerin Berlin geboren – “unehelich”. Dort zog ihn eine Frau groß, die er für seine Mama hielt. Erst mit 15 Jahren erfuhr er, dass seine leibliche Mutter ihn 1952 in einem Körbchen vor einer Klinik ausgesetzt hatte. Er war ein Findelkind – eine Enthüllung, die viele Menschen nicht verkraftet hätten. Doch der Sänger ist sogar dankbar. “Ich glaube, sie hätte mir die wichtigen Regeln fürs Leben nicht so vermitteln können wie meine Pflegemutter”, erzählt er.