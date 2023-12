Roland Trettl: Große Trauer! Die Mutter des TV-Kochs ist verstorben

Große Trauer bei Roland Trettl (52)! Der "First Dates"-Moderator hat seine Mutter verloren, wie er jetzt mit einem Post auf Instagram mitteilt. "Pfiati und herzlichen Dank liebe Mama. RIP. Wir sehen uns in ein paar Jahrzehnten wieder. Teste dort, wo du jetzt bist, schon mal die besten Restaurants, die wir dann gemeinsam besuchen werden.", schreibt der TV-Koch zu einem Schwarzweiß-Foto der beiden. Margot Trettl starb am Dienstag im Alter von 74 Jahren.