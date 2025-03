Romantischer Ausflug: Beckham-Spross auf süßem Date gesichtet!

Der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) und die Schauspielerin gönnte sich eine gemeinsame Auszeit und zeigte sich dabei verliebt wie am ersten Tag. Bilder, die der "DailyMail" vorliegen, zeigen das Paar dabei, wie sie am vergangenen Mittwochabend bei einem romantischen Date in Beverly Hills Hand in Hand durch die Straßen schlenderten und dabei sichtlich die Zweisamkeit genossen. Der älteste Sohn von Fußball-Legende David Beckham und die aus "Transformers" bekannte Schauspielerin tauchten in eine entspannte Atmosphäre ein und wurden dabei von Paparazzi erwischt.

Stylisch wie eh und je zeigte sich das Promi-Paar gewohnt luxuriös: Nicola trug einen eleganten weißen Pullover gepaart mit einer Jeans und schwarzen Plateau-Heels. An ihrer Seite Brooklyn, der einen schwarzen Sweater, der für seine Hot-Sauce-Marke Cloud 23 wirbt, mit einer lässigen Baseballkappe kombiniert.

Schon mehrfach haben Brooklyn und Nicola betont, wie wichtig ihnen gemeinsame Zeit und romantische Gesten sind. Ihre Fans sind begeistert von den süßen Einblicken in ihre Beziehung – sei es in sozialen Medien oder bei Events. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich in Zukunft weiterhin über solch süße Couple-Auftritte freuen dürfen.