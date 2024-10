Ron Ely: Der "Tarzan"-Star ist tot

Ely erlangte in den 1960er-Jahren Berühmtheit durch seine Rolle des "Tarzan" in der gleichnamigen Serie, die auf NBC ausgestrahlt wurde. Außerdem spielte er im Italo-Western "100 Fäuste und ein Vaterunser" an der Seite von Uschi Glas (80) und war später in TV-Serien wie "Fantasy Island" oder "Love Boat" zu sehen.