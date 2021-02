Ronald Pickup: Der Serien-Star ist tot

Ronald blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Seinen Durchbruch gelang ihm 1964 durch eine Nebenrolle in der Serie "Doctor Who". Danach ging es steil bergauf. Anschließend begeisterte die Zuschauer mit erfolgreichen Filmen wie "Sag niemals nie", "Der Schakal", "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" und "Best Exotic Marigold Hotel". Vielen Netflix-Usern dürfte Ronald zuletzt in der Serie "The Crown" als Erzbischof von Canterbury aufgefallen sein. Im Laufe seines Lebens war der 30-Jährige in 150 Film- und TV-Produktionen zu sehen. Jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen.

