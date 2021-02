Martha Stewart: Die Schauspielerin ist tot

Martha Stewart ist tot! Laut ihrer Tochter Colleen Shelley ist die US-Schauspielerin, nicht zu verwechseln mit der bekannten TV-Köchin, bereits am 17. Februar im Alter von 98 Jahren gestorben. "Die Original-Martha-Stewart hat uns gestern verlassen. Sie spielt eine neue Rolle in einem Film mit all ihren Freunden im Himmel", schreibt ihre Tochter in einem emotionalen Tweet. "Sie ist friedlich im Beisein ihrer Familie und Katze gegangen."