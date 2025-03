Ronja Forcher: Emotionaler Instagram-Post | Der Grund für ihre Tränen

"Ihr wollt nicht der Mensch sein, der vor der Kamera weint", sagt Forcher in dem Video auf Instagram, das inzwischen eine Vielzahl von Reaktionen ausgelöst hat. In dem bewegenden Post gibt sie einen kurzen Einblick in den Schmerz, der sie nach dem Verlust ihrer engen Freundin begleitet. Ihr emotionaler Ausbruch ist kein Zufall – es geht um etwas sehr Persönliches und sehr Wichtiges.