Ronja Forcher: Hin und weg von Stefan Mross

Von ihm kann sie noch eine Menge lernen – davon ist Ronja Forcher überzeugt! "Seine entspannte Art, seine Coolness und gleichzeitig seine Warmherzigkeit; sein Talent, dass sich die Künstlerinnen und Künstler superwohl und gesehen fühlen – das ist wirklich eine große Leistung", schwärmt die Schauspielerin von dem Musiker. Kein Wunder, dass sie sich auf jeden Einsatz als Außenreporterin der "Sonntagshelden" freut, um ihrem Stefan endlich wieder ganz nah sein zu können. Natürlich nur beruflich! Schließlich sind beide in festen Händen!

Doch es scheint, als würde Ronja ihren Stefan richtig anhimmeln. Sie will ihm beweisen, dass sie in einer Liveschalte genauso professionell sein kann wie ihr Idol. "Die Moderation würde ich sehr gerne weiter ausbauen", offenbarte sie jüngst in einem Interview. "Irgendwann mal Gastgeberin bei meiner eigenen Show zu sein, das ist ein großer Traum", plauderte sie weiter aus. Nun, als "Azubi" beim "großen" Stefan hat sie gute Karten. Er nimmt die charmante Österreicherin sicherlich gerne unter seine Fittiche.

