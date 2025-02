Ronja Forcher: Trauriger Abschied für immer

Darüber zu sprechen, fällt ihr bis heute schwer. Obwohl Ronja Forcher (28) in ihrem Leben angekommen ist – glücklich verheiratet, erfolgreich als Schauspielerin und Autorin –, gibt es Erinnerungen, die sie nicht loslassen. In ihrem neuen Buch "Für immer an meiner Seite" verarbeitet sie erstmals öffentlich eine tiefgehende, schmerzhafte Erfahrung: den Verlust ihrer besten Freundin Sarah.