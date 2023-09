"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Süße Babynews nach der Hochzeit!

"Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen", macht die Schauspielerin stolz ihrem Felix eine Liebeserklärung. "Dass da draußen ein Mensch auf mich gewartet hat, mit dem jedes Abenteuer Spaß macht, jede Herausforderung gemeistert wird und jeder Tag so viel Liebe und Lachen bereithält." Dankbar erklärt Ronja, durch Felix sie selbst und glücklich geworden zu sein. Und dieses Glück könnte bald wachsen!

Denn auch wenn sich Ronja mit einem Baby noch etwas Zeit lassen möchte, flackern in ihr bereits schöne Bilder auf: "So Gott will", freut sich das Paar darauf, seine Familie zu vergrößern. "Ich kann mir mich sehr gut als Großmutter vorstellen, die am Tisch mit vielen Enkeln sitzt. Wir lassen es mal auf uns zukommen", sagt Ronja und strahlt bis über beide Ohren. Ein Jahr Ehe – endlose Liebe. Besser geht’s nicht.